CARACAS – E’ iniziato il countdown per i Giochi Olimpici Giovanili della Gioventù che si svolgeranno dal 6 al 18 ottobre a Buenos Aires, in Argentina. Al momento, il Venezuela è sicuro di avere 51 sportivi qualificati, ma questa cifra potrebbe incrementarsi ci sono ancora discipline che devono assegnare i pass.

“Questi giochi sono d’inclusione, di amicizia, di rispetto. Noi del Comité Olímpico Venezuelano (COV) conituiamo a supportare e promuovere i valori olimpici. Questi giochi sono importanti per noi e per il Venezuela. Questi ragazzi sono le future generazioni che ci rappresenteranno in giro per il mondo” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del COV, in un comunicato stampa.

Nell’atletica la terra di Bolívar avrà pezzi da novanta come Robeilys Peinado (nel salto con l’asta) e Yulimar Rojas (nel salto triplo). A loro si aggiungono la velocista Orangy Jiménez e Siñenys Vargas nel lancio del martello. Jiménez e Vargas si sono qualificate dopo le ottime prestazioni nel Campionato Suramericano di Atletica che si é svolto a Cuenca, in Ecuador.

Nel triatlón il Venezuela punterà tutto sulle prestazioni dell’atleta Karina Clemant.

La nostra collettività sarà sicuramente rappresentata dal golfista Jorge “pichu” García Catanese. Questa giovane promessa ogni volta che é sul green grazie a i suoi Eagle e bierdie raccoglie solo elogi dagli esperti in materia.

Svolgendosi nell’emisfero meridionale, per la prima volta i Giochi Olimpici Giovanili della Gioventù si terranno nel mese di ottobre, e quindi nella stagione primaverile. La sede principale dei giochi, che ospiterà le cerimonie di apertura e di chiusura sarà l’Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Tra le discipline in gara ci sono atlética, ginnastica, nuoto, beach volley, ippica, scherma, lotta, pallamano, pallacanestro, basket 3×3, ciclismo, calcio a 5 e tante altre.

(di Fioravante De Simone)