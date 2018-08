MILANO. – Il mercato trionfale ha rilanciato le speranze e l’entusiasmo in casa Inter. L’ambiente nerazzurro è carico anche tra i tifosi, tanto che erano in oltre 100 ad aspettare i giocatori per foto e autografi fuori dai cancelli del centro sportivo di Appiano Gentile. I tifosi credono in questa Inter e non sono da meno gli stessi calciatori nerazzurri, a partire da Sime Vrsaljko. ”Scudetto? Siamo pronti”, ha dichiarato il 26enne croato presentandosi al Suning Training Centre.

”Abbiamo una buona squadra, con giocatori di esperienza e giovani con grande voglia – ha proseguito -. Possiamo fare un grande risultato, potremo lottare fino alla fine. Per il campionato bisognerà però avere anche un po’ di fortuna”.

Obiettivo fare bene anche in Champions League: ”Ho già giocato in Champions con l’Atletico – le parole di Vrsaljko – ed è una cosa bellissima per la propria carriera, penso che possiamo fare buoni risultati ma ci sono squadre forti e dobbiamo prepararci bene”.

Un’Inter pronta a fare grandi cose, seppur il sogno Luka Modric sembri destinato a restare tale. ”Luka è un amico e ho grande rispetto per lui – ha commentato Vrsaljko, compagno di nazionale del talento del Real Madrid -. Dovrà decidere lui quello che vuole fare, non è giusto parli io. Non gli ho mai chiesto nulla a riguardo. Sono cose private”.

Ogni minuto che passa la strada si fa più complicata, anche perché il Real Madrid non sembra intenzionato a mollare. Escluso il sogno Modric, il mercato in entrata dell’Inter si può dire chiuso. Dopo i sette acquisti (Nainggolan, De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez, Politano, Vrsaljko e Keita), nelle ultime 24 ore di mercato in Italia l’attenzione sarà per le cessioni.

Tre in particolare i giocatori con la valigia pronta: Joao Mario, Karamoh e Pinamonti. Per il portoghese restano aperte le ipotesi Betis e Siviglia (il mercato in Spagna chiude il 31 agosto), mentre il francese e l’italiano sono sul taccuino del Parma.

Se non si riuscisse a chiudere il prestito di Karamoh in Italia in tempo, potrebbe riprendere quota la cessione di Candreva, inizialmente inserito nella trattativa per Keita con il Monaco e poi escluso, visti i tentennamenti del giocatore. Intanto Icardi (che resta sempre in attesa del rinnovo di contratto) e compagni sono pronti a cominciare la stagione, sulle ali dell’entusiasmo di un’estate da vera Inter.