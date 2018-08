(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Stiamo assistendo in queste ore sui principali social network ad attacchi infamanti e squadristi contro esponenti del Partito Democratico da parte di individui che strumentalizzano in maniera orribile la tragedia di Genova. Tutto ciò è squallido e inaccettabile. Ci difenderemo da questa gogna e da queste falsità anche per le vie legali perché tutto ciò non può essere tollerato”. E’ quanto afferma in una nota il segretario del Pd, Maurizio Martina, in relazione alle polemiche nate dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.