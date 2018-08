(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Partenza flop per Renato Paratore al Nordea Masters di golf. In Svezia il capitolino, campione in carica, ha fatto registrare uno score da dimenticare (79, +9) che lo ha relegato in 146/a posizione, nei bassifondi della classifica provvisoria. Nel torneo dell’European Tour inizio show per Clèment Sordet, da solo al comando della classifica. Giro super per il francese, chiuso in 62 (-8). In seconda posizione il britannico Lee Slattery e lo scozzese Scott Jamieson (64, -6). Mentre occupano la 4/a piazza l’australiano Richard Green, il finlandese Tapio Pulkkanen, lo svedese Christofer Blomstrand e l’americano Hunter Stewart (65, -5). A Goteborg, sul percorso dell’Hills GC, il migliore degli azzurri è Andrea Pavan, 40/o (69, -1). Sono 53/i, invece, Edoardo Molinari e Nino Bertasio (70, par). Solo 119/o un deludente Matteo Manassero (74, +4).