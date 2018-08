TORINO. – Il conto alla rovescia per l’inizio dell’era CR7 in maglia bianconera è quasi completato e c’è entusiasmo tra i tifosi juventini: oggi erano in 500 a salutare i giocatori all’uscita dal centro d’allenamento. Applausi per tutti, compreso Bonucci, il cui ritorno a Torino non era stato accolto con entusiasmo da tutti i tifosi della Vecchia Signora. “Sabato si parte finalmente, ho grandi aspettative e buone sensazioni per la nostra squadra”, conferma Sami Khedira, che sveste i panni del personaggio misurato per mostrare tutto il suo entusiasmo.

Sabato Allegri farà esordire Ronaldo al centro dell’attacco bianconero, unica punta nel probabile 4-2-3-1 che vedrà Mandzukic, Cuadrado e Dybala alle spalle del campione portoghese. In mediana agiranno Emre Can e Pjanic, mentre Khedira dovrà rinviare a data da destinarsi il suo secondo esordio con CR7, ex compagno del centrocampista tedesco quando vestivano entrambi la maglia del Real Madrid: “Fantastico giocare di nuovo con Cristiano dopo il periodo passato insieme al Real Madrid. L’estate scorsa è stata una delle più difficili della mia carriera – ha aggiunto il centrocampista tedesco, protagonista di un Mondiale deludente e molto breve rispetto alle ambizioni della Germania – dopo una buona stagione con la Juventus. Le critiche rivolte a me e alla nazionale erano giustificate”.

Mentre Allegri prepara la sfida con il Chievo, De Sciglio e Spinazzola hanno proseguito con il lavoro differenziato, reso necessario per i problemi fisici accusati dai due laterali. L’ex Milan è ancora alle prese con l’affaticamento muscolare che l’ha messo fuori gioco alla vigilia dell’amichevole di Villar Perosa mentre il prodotto del settore giovanile bianconero, maturato nell’Atalanta, ha ripreso a correre dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà fuori ancora per un paio di mesi.

Mentre la società lavora al rinnovo di Pjanic, ormai prossimo all’annuncio, e di Rugani, la finestra di mercato sta per concludersi probabilmente senza colpi di scena: nelle ultime ore sono stati fatti i nomi di Rabiot e Pogba, ma entrambi rimarranno voci nel mercato che sarà ricordato a lungo come quello dell’arrivo di Cristiano Ronaldo. Domani ultimo allenamento a Torino prima della partenza per il ritiro alle porte di Verona.