CARACAS – In realtá non si sa ancora quale sará il prezzo del litro di benzina. Ma, stando ad ambienti solitamente ben informati, questo potrebbe subire un incremento del milione e mezzo per cento. Insomma, una percentuale tale da far pensare ad un inevitabile salto dell’iper-inflazione. Infatti, in Venezuela,in mancanza di treni e di linee aeree “ad hoc”, tutti i prodotti, senza eccezione, vengono trasportati con camion piccoli e grandi, con rimorchio o no.

Il nuovo prezzo della benzina, se le voci che circolano con insistenza dovessero trovare riscontro nella realtá, dovrebbe essere di circa 90 mila bolívares il litro. Attualmente é di appena 6 bolívares.

L’aumento del litro di benzina, comunque, avverrebbe frazionato, pare che ogni tre mesi. Sarebbe fissato prendendo come base di riferimento il tasso di cambio Dicom.

Non si sa ancora attraverso quali meccanismi il prezzo della benzina sará sussidiato a coloro che hanno la Tessera della Patria” e hanno partecipato al censimento del parco automobili. L’unica cosa certa é le conseguenze sul costo della vita sará inevitabile.

In Venezuela, in mancanza di un sistema di trasporto efficiente, ci si muove solo con veicoli privati. E chi non ne ha, a causa della crisi, é obbligato a far uso delle “perreras” (camion nei quali gli utenti sono obbligati a stare in piedi e all’intemperie). Ma questi “trasporti pubblici” di emergenza comunque hanno le loro tariffe. E non sono tra le piú economiche.

Nel 1989, l’esplosione sociale spontaneo battezzata col nome di “Caracazo” fu precisamente a causa dell’effetto dell’incremento del prezzo della benzina sulle tariffe del trasporto pubblico. Allora l’incremento fu irrisorio e il trasporto pubblico effettivamente funzionava.

Bisognerá attendere i prossimi annunci del presidente della Repubblica. Solo allora si saprá effettivamente quale sará il prezzo della benzina e, attraverso quali strumenti o ammortizzatori sociali il governo cercherá di ridurre gli effetti sul livello di vita del lavoratore.