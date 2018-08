CARACAS – Habitantes del municipio Libertador cumplen ya 24 horas sin recibir el servicio eléctrico en sus hogares por dos fallas eléctricas dentro del sistema.

A través de su cuenta de Twitter, Corpoelec informó que una primera falla se registró en la subestación Pineda. Mientras que, la otra avería se generó en el Circuito eléctrico A3 de Caracas.

La falla en la subestación Pineda afecta las siguientes zonas: Corazón de Jesús, Lídice, Puerta Caracas, Tinajitas, Campo Alegre, Hoyo de la Cumbre, Sanchorquiz, Altagracia, Cotiza, Diego de Lozada, y La Pastora

Asimismo, la avería A3 mantiene sin luz a las parroquias Alta vista, Altos de Cutira Macayapa, Brisas de Propatria, El Manicomio, Los Frailes y 23 de Enero.

Corpoelec añadió que ya estaban realizando las labores necesarias para solventar los inconvenientes originados por ambas averías del sistema eléctrico.

Desde horas de la tarde los habitantes de las parroquias de La Pastora y Altagracia en Caracas, se encontraban protestando en las cercanías de Miraflores.

La protesta que comenzó con cacerolas, luego se desarrolló en la quema de cauchos y basura. Ante esta situación motorizados antimotines de la GNB se trasladaron a Miraflores para dispersar la manifestación con bombas lacrimógenas.

De acuerdo a los habitantes del sector, no cuentan con electricidad desde hace 24 horas y no han obtenido ningún tipo de respuestas por las autoridades pertinentes.

Maracaibo más de 200 horas sin luz

Por otro lado, Zulia el estado más caluroso de Venezuela, se encuentra sin luz desde hace 6 días, luego de que en el Puente sobre el Lago de Maracaibo se registrara un incendio que afectó el cableado de alta tensión que envía energía a la entidad.

Corpoelec y el ministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez, indicaron que estaban resolviendo la situación para restablecerle el servicio a los zulianos lo antes posible.

Este martes, el gobernador del estado, Omar Prieto había anunciado que se había estabilizado el sistema en la tarde. Pero la realidad es que no se ha notado ningún cambio importante desde la semana pasada.

Como la falla se registró en el Puente General Rafael Urdaneta ubicado sobre el lago de Maracaibo, no se tiene ni entrada ni salida de vehículos al estado.

Ante esta situación, la entidad ha estado sumergida en el día al calor, y en la noche a la oscuridad total, teniendo así que los marinos optan a veces por dormir afuera de sus hogares por no soportar el calor que caracteriza a la ciudad.

También el comercio ha sido afectado ya que los productos como la carnes, lácteos y alimentos que necesitan refrigeración se han descompuestos generando pérdidas incalculables .

Las telecomunicaciones colapsaron, en el Estado Zulia no se cuenta con los servicios de internet y telefonía móvil. Al no tener internet el servicio de puntos de venta de los bancos no funcionan.

No se consigue gasolina, y las pocas plantas eléctricas de empresas privadas y de hospitales colapsaron totalmente en la entidad, sin poder resolver con otras opciones que alguna vez fueron viables en Venezuela.