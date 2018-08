CARACAS – Nella sala stampa della Federación Venezolana de Fútbol é stata presentata la stagione 2018 della Liga Superior de Futsal.

Sul podio erano presenti Rafael Almarza, in rappresentanza della Lega, accanto a lui c’erano i rappresentanti dei diversi club che danno vita al campiomato di calcio a 5.

“In questo 2018 saranno 6 le squadre in campo e non 8 come nella scorsa stagione. Quest’anno ci sono stati i forfait di Maritimo e Trujillanos per motivi economici. Il format del campionato sarà un girone único e ogni squadra giocherà 20 gare nella prima fase: 10 in casa e altrettante in trasferta” ha dichiarato Almarza durante l’incontro coi media.

Le squadre che scenderanno sul parquet saranno: Caracas, Bucaneros, Vikingos, Trotamundos, Portuguesa e Deportivo Táchira,

Tra le nuove regole in vigore in questo campionato che prenderà il via domani ci sarà l’obbligo di schierare per almeno 5 minuti un calciatore nato tra il 1998 ed il 2000.

Durante la conferenza stampa si è anche parlato dei diritti televisivi. “Abbiamo siglato un accordo con DirecTV per la trasmissione delle gare in questa stagione. Per l’emittente televisiva sarà un ritorno nel mondo del calcio a 5” spiega Rafael Almarza.

Il rappresentante della Lega ha anche parlato di sucurezza nei recinti che ospiteranno il campionato. “Nel regolamento c’è una norma che dice che le gare dovranno avere un minimo di 10 ufficiali della polizia o della Guardia Nacional per custodire giocatori e tifosi”.

La protagonista principale della Liga Superior de Fútsal, la palla, sarà griffata Uhlsport.

Il Torneo Superior di Futsal prenderá il via domani sera con il match Deportivo Táchira – Vikingos de Miranda, in programma sul parquet del Parque del “Campeones Mundiales del ‘97” alle 19:00. Il giorno dopo, queste due squadre si affronteranno nuevamente nello stesso scenario.

Sabato é in programma l’incontro Portuguesa – Bucaneros che andrá in scena nel Palasport Wilbaldo Zabaleta alle 15:00. Domenica si disputerá la seconda gara della serie.

Completerà la prima giornata della Liga Superior de Futsal il match Caracas-Trotamundos sul parquet del Parque Naciones Unidas. Questa sarà la riedizione della finale della scorsa stagione dove i capitolini si sono imposti per 3-2.

(di Fioravante De Simone)