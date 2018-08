(ANSA) – BUENOS AIRES, 17 AGO – Una donna argentina di 27 anni è morta all’inizio della settimana nell’Ospedale centrale di Pilar (50 chilometri a nord di Buenos Aires) per le conseguenze di una infezione dovuta ad un aborto clandestino. Lo ha reso noto la tv ‘all news’ TN. Il dottor Esteban Sielling, direttore del centro medico, ha precisato ai giornalisti che la giovane, di cui si conosce solo l’iniziale del nome (R.), “è stata ammessa in ospedale a seguito di un “aborto provocato, non spontaneo”. Si è trattato del secondo decesso avvenuto nella zona della capitale ad una settimana dal rigetto da parte del Senato argentino di un progetto di legge per l’interruzione volontaria della gravidanza, che era invece stato approvato dalla Camera. Nel caso precedente la donna era giunta in ospedale in condizioni disperate dopo essersi provocata un aborto da sola, ed è deceduta per uno shock settico.