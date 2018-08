(ANSA) – BERGAMO, 17 AGO – Un grosso incendio è scoppiato la notte scorsa a Romano di Lombardia (Bergamo), causando anche due esplosioni e danneggiando una palazzina in via Montecatini 48, nella periferia della cittadina della Bassa bergamasca. In tutto 24 persone sono state fatte evacuare: nessuno è rimasto ferito o intossicato. Non ci sarebbero stati crolli della struttura dell’edificio, comunque gravemente lesionata dal rogo, pare partito da un vicino gommista. Decine le squadre dei vigili del fuoco in azione.