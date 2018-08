(ANSA) – TORINO, 17 AGO -Manca solo l’ufficialità per il passaggio del centrocampista Osvaldo Soriano al Torino. Il giocatore del Villareal è sbarcato nella notte all’aeroporto di Caselle e in mattinata dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla società granata: prestito con diritto di riscatto la formula scelta. Soriano, ex Sampdoria, rinforzerà il centrocampo di Mazzarri. Ufficiale il trasferimento di Kevin Bonifazi e Mirko Valdifiori alla Spal: per il giovane difensoreßcessione a titolo temporaneo con opzione di riscatto e contro-opzione mentre per Valdifiori passaggio a titolo definitivo alla società ferrarese. Il mercato del Torino nelle ultime ore potrebbe riservare ancora operazioni importanti: il club granata vuole Zaza ma deve prima cedere Niang (al Siviglia?); resta forte, inoltre, l’interesse del Milan per Daniele Baselli anche se Mazzarri lo vuol tenere al Toro.