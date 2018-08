(ANSA) – TORINO, 17 AGO – Il Torino ha ufficializzato l’arrivo dal Nantes del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji. “Acquisizione a titolo temporaneo con opzione di riscatto” è la formula scelta dalle due società per il centrale nato a Bagnolet, in Francia, il 30 novembre 1992, già sceso in campo con la maglia del Nantes nella prima giornata del campionato di Ligue1. “Dopo tanti anni in Francia – sono le prime parole del neogranata – il Toro mi offre la possibilità di venire in Italia e di misurarmi con la Serie A, un campionato molto difficile e competitivo. Per me questo è un grande orgoglio, può essere una tappa fondamentale per la mia carriera e quindi sono molto felice di poterla vivere”. Cresciuto nelle giovanili del Nantes, Djidji ha collezionato 94 presenze realizzando un gol. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dice che “integra il nostro pacchetto difensivo. In carriera ha dimostrato di poter occupare tutti i ruoli della linea a tre, nel Nantes s’è rivelato un elemento molto affidabile”.