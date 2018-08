(ANSA) – BOLZANO, 17 AUG – La strada del passo dello Stelvio riservata ai ciclisti per la giornata delle bici in programma l’ 1 settembre. Attesi oltre 10mila partecipanti. I 48 tornanti che portano a quota 2.758 metri di altitudine dopo 25 km di strada e un dislivello di 1.896 metri, si trasformeranno in un regno delle due ruote. I ciclisti potranno godere di un panorama mozzafiato sul ghiacciaio dell’Ortles senza doversi preoccupare di auto o altri mezzi a motore, dato che la strada sarà chiusa al traffico dalle 8 alle 16 nel tratto da Trafoi, in Alto Adige, fino al passo. Previste chiusure anche per il passo Umbrail, in Svizzera, nonché per il versante lombardo dello Stelvio. La giornata delle bici prevede due punti di ristoro ai tornanti 31 e 14, dove saranno distribuiti prodotti locali. Gli organizzatori ricordano a chi volesse partecipare di dotarsi di casco, abbigliamento caldo e scorte d’acqua sufficienti, e di non eccedere con la velocità nella fase di discesa. (ANSA).