(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Filippo Tortu, l’italiano più veloce di sempre, è il nuovo testimonial di Fastweb fino al 2020. Con una “storia di velocità” che vede protagonista una delle punte di diamante della squadra italiana di atletica, la società di telefonia inaugura la nuova campagna di comunicazione istituzionale con un nuovo spot che andrà in onda a partire da domenica 19 agosto. Fastweb intende accompagnare tutti gli italiani e lo stesso Tortu verso un sogno “nientecomeprima”, un sogno che, per il velocista italiano che ha battuto il primato appartenuto alla leggenda dello Sport Pietro Mennea, è rappresentato dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 mentre per Fastweb è connettere il Paese con la tecnologia 5G. “Sono onorato di essere stato scelto da Fastweb per accompagnare l’azienda nel suo nuovo progetto di comunicazione – ha dichiarato Tortu – Saranno due anni intensi verso i Giochi Olimpici”. ”Siamo certi che con lui taglieremo molti traguardi importanti” ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb.