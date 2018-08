(ANSA) – AVELLINO, 17 AGO – Partita in sordina, la campagna acquisti della Sidigas Avellino si chiude col botto. Norris Cole, play-guardia, due volte campione Nba con i Miami Heat di Lebron James tra il 2011 e il 2013, sarà la stella di Avellino della prossima stagione, dopo aver vinto lo scorso anno il campionato israeliano con il Maccabi Tel Aviv. Nato a Dayton in Ohio circa 30 anni fa, Cole mette in mostra le sue capacità fin dal liceo, con la vittoria di due campionati con la Dunbar High School, per poi proseguire con la Cleveland State University, dove conquista, unico giocatore nella storia della Horizon League (NCAA), il titolo di miglior giocatore dell’anno e miglior difensore. Nel 2011 la sua carriera fa registrare il salto di qualità: viene scelto al numero 28 del Draft NBA dai Chicago Bulls, che poi lo girano ai Miami Heat. Arriva subito l’esordio fra i professionisti con la canotta numero 30, ed è un esordio eccellente perché, nel match contro Boston, Cole realizza 20 punti, 14 nel solo ultimo periodo.