(ANSA) – NAPOLI, 17 AGO – ”In questa prima fase della stagione ho avuto conferma diretta di quello che pensavo della squadra prima di allenarla. E’ un gruppo di qualità, non top a livello individuale, ma sano e con requisiti dei singoli che si combinano molto bene”. Così Carlo Ancelotti descrive in conferenza stampa il gruppo di cui dispone e con il quale affronterà la stagione che sta per cominciare. ”Si è parlato tanto di mercato – spiega il tecnico – ma non c’era l’esigenza di stravolgere il gruppo che è sano e competitivo. L’obiettivo è far rendere al meglio questi giocatori che hanno già fatto bene e possono fare meglio. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni”.