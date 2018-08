(ANSA) – ROMA, 17 AGO – “L’unità di tutta la società spagnola ci rende forti contro il terrore e la barbarie. Questo 17 agosto e sempre saremo a Barcellona vicino alle vittime, solidarietà con il loro dolore, uniti nella memoria”. E’ quanto scrive su Twitter, in catalano, il premier spagnolo nel giorno della commemorazione per gli attentati che un anno fa hanno insanguinato Barcellona e Cambrils e in cui hanno perso la vita 16 persone. “Siamo con voi” è il messaggio portato alle famiglie delle vittime dal re Felipe, secondo i media spagnoli. La polemica politica è rimasta perlopiù fuori dalla commemorazione. “Oggi non è un giorno da politicizzare, ma per accompagnare le vittime e il rispetto si dimostra mantenendo le forme”, ha sottolineato il presidente del parlamento della Catalogna, Roger Torrent. “Siamo rimasti in secondo piano – ha detto il sindaco di Barcellona, Ada Colau -. Oggi dovevamo solo mostrare rispetto per le vittime. Del resto delle divergenze discuteremo il resto dei giorni dell’anno”.