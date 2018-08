(ANSA) – BOLOGNA, 17 AGO – Un boccone di hamburger andato di traverso è costato la vita a un bagnino 45enne di Torre Pedrera, nel Riminese. Si trovava a tavola con il padre, la madre e un’amica di famiglia, domenica scorsa, quando – così riporta la stampa locale della città romagnola – un pezzo di carne è andato a ostruire le vie respiratorie. I primi soccorsi sono stati prestati dal marinaio di salvataggio dello stabilimento balneare e dai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno subito messo in pratica le manovre di disostruzione. Condotto in ospedale in gravi condizioni, l’uomo è stato ricoverato in rianimazione. La morte è sopraggiunta nella notte per un arresto cardiocircolatorio, in seguito a una asfissia. Ieri mattina si sono tenuti i funerali del bagnino, molto conosciuto a Torre Pedrera dove la sua famiglia gestisce il ‘Bagno Carlino’. (ANSA).