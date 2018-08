(ANSA) – UDINE, 17 AGO – Il difensore centrale William Paul Ekong, nazionale della Nigeria, è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il suo arrivo è stato ufficializzato oggi dal club friulano. Nato il 1 settembre 1993 a Haarlem in Olanda, Ekong è stato titolare ai Mondiali di Russia con la Nigeria, disputando le partite del gruppo D contro Croazia, Islanda e Argentina. In Nazionale vanta 24 presenze e un gol. Ekong arriva dal Bursaspor, società che milita nella massima serie turca dove, nell’ultima stagione, ha collezionato 27 presenze, segnando anche due gol. “Ekong è un giocatore dalla struttura fisica importante – ha dichiarato il Direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese Daniele Pradè – abile nel gioco aereo sia in fase difensiva che offensiva. Parliamo di un difensore centrale aggressivo, forte nel contrasto e con un’ottima lettura di gioco: un leader riflessivo non istintivo che cerca sempre di giocare il pallone, tutte caratteristiche che si sposano molto bene con il gioco di mister Velazquez”.