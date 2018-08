(ANSA) – MILANO, 17 AGO – Il dt del Milan, Leonardo, smentisce la trattativa con la Lazio per Milinkovic Savic. “Non c’è mai stata – evidenzia in conferenza stampa – una trattativa con la Lazio per Milinkovic Savic. Ho parlato con il suo agente che conosco da tantissimi anni, con Kezman sono stato al Psg ma non è mai partita una trattativa, non è stata mai in piedi questa possibilità perché al momento per noi non è fattibile. Sergej ha un costo altissimo e non rientra nei paletti messi da noi e stabiliti dall’Uefa”.