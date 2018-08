(ANSA) – BOLZANO, 17 AGO – Incidente alpinistico mortale sulle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti. La vittima è un alpinista che stava scalando da solo la Piccola Cima (2.856 metri) sul versante bellunese, caduto per ragioni ancora da accertare. L’uomo non aveva con sé documenti di identità. Per recuperarne la salma è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, allertato dalla centrale del soccorso alpino di Belluno. Il corpo è stato trasportato verso il rifugio Auronzo da dove proseguirà via terra.