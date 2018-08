(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Le due gare rinviate dalla Lega di serie A in segno di rispetto per la tragedia di Genova, dopo le richieste di Genoa e Samp, saranno recuperate tra settembre e ottobre: Sampdoria-Fiorentina si giocherà infatti il 19 settembre, Milan-Genoa il 31 ottobre. Lo ha annunciato la Lega, con una nota che di fatto conferma che le uniche partite posticipate sono queste due e che le altre partite della prima di serie A si disputeranno come da programma.