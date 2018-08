(ANSA) – TORINO, 17 AGO – L’arrivo di Roberto Soriano “consentirà alla squadra di compiere un ulteriore salto di qualità”. E’ il primo commento di Urbano Cairo, presidente del Torino, che nel pomeriggio ha ufficializzato l’accordo con l’ex centrocampista del Villarreal. Nato a Darmstadt, in Germania, l’8 febbraio 1991, ritorna in Italia dopo due anni nella Liga spagnola. In due stagioni, Soriano ha segnato 10 gol in 55 presenze in campionato: “L’esperienza in Spagna è stata gratificante e mi ha fatto conoscere e scoprire cose nuove – dice Soriano -, però la voglia di tornare a casa e di confrontarmi ancora con la Serie A cresceva di giorno in giorno”. Con la Sampdoria, tra il 2012 e il 2016, Soriano ha collezionato 123 presenze nel massimo campionato, segnando 17 reti.