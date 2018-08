CARACAS. – Questo fine settimana il Torneo Clausura della Primera División ci regalerà due big match, dove sono impegnate 6 squadre che son otra le prime otto della classe: Mineros-Estudiantes de Mérida e Deportivo Táchira-Monagas.

La capolista Monagas visiterà domenica alle 17:00 il difficile campo del Deportivo Táchira. La formazione allenata da José Manuel Rey si presenterà sul campo con il morale alle stelle grazie alle due vittorie consecutive (1-0 contro lo Zulia in Campionato e 5-1 con il Lala FC in Coppa Venezuela). Nel Torneo Clausura, i guerreros de Guarapiche hanno uno score di 3 vittorie e una sconfitta.

Dal canto suo, il Táchira, approfitterà del calore dei fedeli che gremiranno i gradoni del templo sagrado per mettere nel trolley l’intera posta in palio. I ragazzi di Álex Pallarés in campionato hanno fermato la corsa del Deportivo Lara pareggiando 1-1, prima di questa gara i rossineri era in vetta alla classifica. Mentre in Coppa Venezuela hanno battuto per 1-0 il Real Frontera e si sono qualificati per gli ottavi della coppa nazionale. In campionato il carrusel aurinegro ha un bottino di due vittorie, un pareggio e un ko.

Sono 35 i precedenti tra andini ed orientali con il seguente bilancio 16 vittorie per il Táchira e 7 per il Monagas. Il pari si é fatto presente in 12 occasioni. Il bottino dei gol é di 45 a 38 in favore della squadra di San Cristóbal. Nelle ultime cinque gare disputate troviamo una vittoria per parte e tre pareggi.

Sempre domenica, alle 17:00, i Mineros de Guayana ospiteranno nell’altro match clou l’Estudiantes de Mérida. La formazione di Puerto Ordaz é chiamata al riscatto in campionato dopo il ko 1-0 in casa del Trujillanos. Mentre in Coppa Venezuela non c’è stata storia ha travolto per 5-0 l’Angostura. I neroazzurri in campionato hanno un bilancio di 1 vittoria, due pareggi e 1 sconfitta.

Dal canto suo, l’Estudiantes ha battuto per 2-0 l’Academia Puerto Cabello in campionato, mentre nella coppa nazionale ha avuto la meglio sull’Ureña (4-1). In questo Torneo Clausura, la formazione accademica ha portato acasa due vittorie ed altrettanti pareggi.

I precedenti ci dicono che queste due squadre si sono affrontate in 35 occasioni con un bilancio di 14 vittorie neroazzurre e 9 per gli andini. Il segno “X” si é fatto presente 12 volte.

La quinta giornata del Torneo Clausura si completerà con: Deportivo Anzoátegui-Trujillanos (domani alle 15:30 a Puerto La Cruz), Aragua-Atlético Venezuela (domani alle 15:30 a Maracay), Metropolitanos-Portuguesa (domenica alle 15:30 a Caracas), Academia Puerto Cabello (domenica alle 15:30 a Puerto Cabello), Deportivo La Guaira-Deportivo Lara (domenica alle 15:45 a Puerto La Cruz), Zulia-Carabobo (domeina alle 16:00 a Maracaibo) e Zamora-Estudiantes de Caracas (domenica alle 18:00 a Barinas).

(di Fioravante De Simone)