(ANSA – SEUL, 17 AGO – I ‘Guerrieri del Taeguk’ – la nazionale di calcio della Corea del Sud – hanno un nuovo commissario tecnico. Si tratta del portoghese Paulo Bento, esonerato un mese fa dai cinesi del Chongqing Lifan e in precedenza ct della selezione del suo paese, con cui nel 2012 ha raggiunto le semifinali dell’Europeo. L’annuncio è stato dato dalla federcalcio del paese asiatico. Paulo Bento prende il posto del sudcoreano Shin Tae-yong, esonerato dopo che Son e compagni non sono riusciti a superare la prima fase del Mondiale in Russia.