(ANSA) – FIRENZE, 17 AGO – “Continuano ad essere molto gravi” le condizioni di Michael Antonelli, il ciclista 19enne sammarinese precipitato in una scarpata a San Marcello (Pistoia) il 15 agosto durante la 72/a Firenze-Viareggio, classica toscana di Ferragosto per dilettanti (categoria Elite under 23). E’ quanto rende noto la sua squadra, Mastromarco Sensi Nibali. “Nelle ultime ore – si legge in un comunicato – non ci sono state, in nessun senso, sostanziali evoluzioni del quadro clinico del corridore che continua ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Careggi di Firenze in stato di coma. La prognosi è riservata”. La squadra chiede “a tutti il massimo della discrezione e della riservatezza nel rispetto di Michael e della sua famiglia”.