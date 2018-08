MADRID – Anche il Com.It.Es di Madrid, che presiede Pietro Mariani, é vicino alle famiglie delle vittime della tragedia che ha colpito Genova. Ed esprime loro parole di affetto e di solidarietá.

Il Comites di Madrid fa proprie le parole del Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, Michele Schiavone. Questi, al Sindaco Marco Bucci, massimo rappresentante della città di Genova, colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi, ha espresso a nome delle nostre comunitá sparse per il mondo, le condoglianze ai familiari delle persone che hanno perso la vita, e un augurio di pronto recupero dei feriti.

Il Comites di Madrid, nel suo sito, esprime solidarietà anche alle centinaia di famiglie costrette a lasciare le loro case vicine al luogo del disastro, che hanno vissuto momenti drammatici al momento del crollo del ponte e che ora vivono nell’incertezza sul loro futuro.

Non sono mancate espressioni di stima, riconoscimento e ammirazione ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti i volontari, per l’opera svolta. Il Comites di Madrid formula un ringraziamento a tutti coloro che con impegno e spirito di sacrificio sono intervenuti nelle operazioni di salvataggio dei feriti e recupero dei morti.

Riproduciamo integralmente il messaggio di solidarietá di Michele Scghiavone, Segretario Generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Gentile Sindaco Bucci,

Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero Le aveva scritto giorni or sono per manifestarLe gratitudine rispetto alla decisione assunta dalla città di Genova, che ha progettato di ospitare il Museo nazionale dell’emigrazione italiana in uno degli storici Palazzi della Commenda di San Giovanni di Pré, nel centro storico della Sua città. A distanza di poco tempo e per la triste tragedia verificatasi nella Sua città, Le riscrivo per manifestarLe la nostra più sentita mestizia per quanto è successo a Genova. Questo profondo sentimento di vicinanza, che accomuna storicamente le istituzioni della Sua Comunità con l’emigrazione italiana, si salda in un rapporto di solidarietà umana proprio in queste grame ore, che hanno visto abbattersi su Genova lutti e dolore, causando morte e smarrimento tra numerose famiglie di sfollati tra tutti i genovesi, che soffrono a causa del crollo del ponte autostradale costruito dall’ingegnere Riccardo Morandi.

Il Consiglio generale degli italiani all’estero, in rappresentanza degli italiani residenti fuori dalla Penisola, esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia e solidarizza con l’intera città di Genova, incoraggiandole a risollevarsi e a ritrovare la forza necessaria per superare questo grave momento. Dalle ore 11.36 del 14 agosto in tutto il mondo, gli italiani e le comunità che ci ospitano, seguono con apprensione le notizie provenienti da Genova con la speranza, che il dolore causato, possa essere superato velocemente, per riportare i genovesi alla normalità della vita quotidiana. Nelle nostre comunità all’estero il tricolore sarà esposto abbrunato in segno di lutto nazionale, che osserveremo contestualmente assieme con le istituzioni italiane.

Gentile sindaco Bucci la nostra partecipazione al dolore della città di Genova è sincera.

Michele Schiavone

Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero

Redazione Madrid