(ANSA) – TORINO, 17 AGO – Simone Zaza, ultimo colpo di mercato del Torino, “è uno dei più talentuosi attaccanti italiani dell’ultima generazione. Un calciatore generoso e di grande temperamento non a caso definito per le sue caratteristiche ‘uno da Toro’. Il suo innesto rafforza un reparto offensivo che era già di altissimo livello”. E’ il benvenuto del presidente granata Urbano Cairo all’ex attaccante del Valencia, tre anni fa alla Juventus. Zaza arriva al Torino in prestito con obbligo di riscatto.