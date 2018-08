CARACAS – Il verdetto dell’ultimo ranking diramato dalla Fifa ci dice che per la prima volta nella sua storia l’Italia é fuori dalla Top 20. Gli azzurri, finiti alle spalle di Galles e Perù, non erano mai scesi oltre la ventesima posizione dal ’93 ad oggi. Mentre sale la nazionale venezuelana, che nonostante non giochi una gara ufficiale dal 13 novembre 2017, sale due posizioni rispetto al mese di luglio.

Dopo aver alzato la coppa del Mondo in Russia, la Francia vola al comando davanti a Belgio e Brasile, guadagnando sei posizioni e superando così la vecchia capolista Germania, che crolla al 15º posto dopo la disastrosa prestazione nel mondiale russo.

Questo stilato dalla Fifa é il primo ranking della nuova era dopo la rivorma varata nei mesi scorsi. Questo cambiamento calcolerà il punteggio ottenuto in base al coefficiente di difficoltà della gara. Le amichevoli fuori calendario varranno 0,5 punti, quelle previste dalla Fifa 1 punto.

La nazionale di Roberto Mancini, scenderà in campo il prossimo 7 settembre in occasione del debutto in Nations League contro la Polonia di Lewandowski. La sfida contro la selezione polacca si disputerà allo stadio Dall’Ara di Bologna. Tre giorni dopo, volerà in Portogallo per sfidare la nazionale di Cristiano Ronaldo sul campo del Jose Alvalade di Lisbona.

Dal canto suo, la nazionale allenata da Rafael Dudamel sfiderà il 7 settembre nel Hard Rock Stadium di Miami la Colombia e quattro giorni dopo dovrà vedersela con il Panamá, sempre negli Usa, ma in una sede ancora da stabilire.

Stando a quanto é stato riferito, il prossimo ranking della Fifa dovrebbe essere stilato il prossimo 20 settembre. Quel giorno, dopo le diverse gare ufficiali, scopriremo se azzurri e vinotinto riusciranno a salire nel ranking mondiale.

(di Fioravante De Simone)