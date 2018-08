(ANSA) – NAPOLI, 17 AGO – Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di David Ospina dall’Arsenal. Il portiere arriva in azzurro in prestito oneroso con diritto di riscatto: il Napoli ha versato un milione al club lndinese per il prestito di questa stagione. Ospina è già partito con i nuovi compagni di squadra per Roma per la trasferta di domani contro la Lazio. Ospina compirà 30 anni il 31 gosto ed è nato a Medellin, in Colombia. Dopo gli esordiin patria con l’Atletico Nacional ha giocato in Francia con il Nizza e in Inghilterra con l’Arsenal.