CARACAS – Solmaris Brito, capitana della nazionale femminile di baseball, ha ricevuto la bandiera con cui sfilerà nella cerimonia d’apertura del mondiale che si terrà in Florida, negli USA, dal 22 al 31 agosto.

Questa sarà l’ottava edizione della kermesse iridata e Brito suona subito la carica. “La nostra meta é salire sul podio, ma ovviamente che noi puntiamo alla medaglia d’oro. Abbiamo lavorato tanto per preparare questo torneo. Vogliamo regalare questa allegria al nostro paese. So che ci riusciremo”.

Le guerriere vinotinto attualmente occupano il quarto posto del ranking mondiale. Nel torneo irridato sfideranno: Stati Uniti, China Taipei, Corea del Sud, Olanda e Porto Rico. Mentre nel gruppo B ci sono Giappone, Canadá, Australia, Cuba, Hong Kong e Repubblica Dominicana. Avanzano alla fase sucessiva le prime tre di ogni ragruppamento.

Nella lista delle convocate a livello ofensivo spiccano i nomi di Ingrid Escobar, Osmari Garcíay Migrilys Ángulo. Mentre tra le lanciatrici ci sono Giddelys Cumana, capace di lanciare la pallina a 70 miglia e la veterana María Rincón.

La prima edizione del mondiale femminile di baseball si é disputata nel 2004 ad Edmonton, in Canadá li il podio fu il seguente: Stati Uniti (oro), Giappone (argento) e Canada (bronzo) ed Australia. Nel 2006, il torneo andò in scena in China Taipe e le prime quattro posizioni sono state le stesse della prima edizione.

Nel 2008, la kermesse iridata fu ospitata a Matsuyama, in Giappone. Questa volta ad aggiudicarsi il torneo furono le padrone di casa che in finale superarono il Canada. Il terzo ed il quarto posto furono occipati rispettivamente da Stati Uniti ed Australia.

Nel 2010, le città venezuelane di Caracas e Maracay fecero da cornice alla manifestazione. Il torneo disputato nella terra di Bolívar fu vinto dal Giappone che in finale superò per 13-3 l’Australia. Mentre le padrone di casa chiusero al quarto posto alle spalle degli Stati Uniti.

Nel 2012 ad Edmonton le prime quattro furono le seguenti: Giappone, Usa, Canada ed Australia.

Nel 2014, a Miyazaki, in Giappone a festeggiare furono le padrone di casa che si lasciaro alle spalle USA, Australia e Canadà.

Mentre nell’ultima edizione, a Busan, in Corea del Sud le prime della classe furono: Giappone, Canada, Venezuela e China Taipei

(di Fioravante De Simone)