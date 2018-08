(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Grande rimonta di Sergio Garcia nel Wyndham Championship, ultimo evento della regular season del PGA Tour di golf. Lo spagnolo a metà gara è passato dal 20/o al 4/o posto della classifica provvisoria (131, -9), portandosi a 5 colpi dalla vetta occupata sempre dall’americano Brandt Snedeker (126, -14). Che a Greensboro (North Carolina) non è riuscito a ripetere la prestazione show del 1 round confermandosi comunque su ottimi livelli. In 2/a posizione c’è invece Darren Andrew Points (128, -12), che precede in classifica Pan Cheng-tsung (3/o con 129, -11). Mentre sono appaiati in 15/a posizione Jim Furyk (capitano degli Stati Uniti alla prossima Ryder Cup, 28-30 settembre) e il vicecampione olimpico Henrik Stenson (133, -7). Solo 26/o Webb Simpson, tra gli 8 qualificati del Team Usa per la super sfida di Parigi. Chance di vittoria pressoché nulle per Hideki Matsuyama, Rafa Cabrera Bello e Mattew Fitzpatrick. Tra le star più attese del torneo, il giapponese, lo spagnolo e il britannico occupano il 52/o posto.