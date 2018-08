(ANSA) – CATANZARO, 18 AGO – I consiglieri del gruppo di Forza Italia al Comune di Catanzaro, con l’ausilio di un drone, hanno effettuato foto e riprese dei pilastri del viadotto Bisantis di Catanzaro, conosciuto in città come ponte Morandi dal nome dell’ingegnere che l’ha ideato, lo stesso del ponte di Genova. “Fidarsi è bene – affermano – non fidarsi è meglio. Questo detto ci ha spinti a documentarci ‘direttamente’ sullo stato di salute del nostro Ponte Morandi in attesa che Anas Calabria esca dalle generiche e per nulla tranquillizzanti rassicurazioni. Le foto le consegneremo ufficialmente al sindaco Sergio Abramo in modo che possa utilizzarle nel confronto che avrà con l’Azienda. Ci siamo comportati come forza politica responsabile, che non suscita allarmismi inutili, ma che nemmeno si gira dall’altra parte”. Nei giorni scorsi Anas – che sta compiendo lavori di manutenzione sui pilastri – ha rassicurato sulla tenuta del viadotto, inaugurato nel 1962, il secondo più alto d’Europa a campata unica in calcestruzzo. (ANSA).