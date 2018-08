(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Almeno tre persone sono morte e altre 51 sono rimaste ferite, inclusi bambini, in seguito a un incidente stradale avvenuto durante la notte nel sudest della Polonia, circa 300 chilometri a sud di Varsavia, dove un pullman turistico si è ribaltato per cause ancora da chiarire. A bordo del mezzo vi erano turisti ucraini. Lo riporta RT sul proprio sito.