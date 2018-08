(ANSA) – ROMA, 18 AGO – “Vogliamo partire benissimo anche se sappiamo che ci aspetta una trasferta insidiosa col Torino. Sarà una partita molto difficile”. Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match contro il Torino al ‘Filadelfia’. “Non svelerò la formazione, e se ho ancora qualche dubbio è un bene. Menomale che sono in difficoltà nelle scelte, vuol dire che abbiamo messo dentro tanti giocatori. A me piace preparare le partite avendo qualche dubbio, non mi piace avere tante certezze”. Tra queste però c’è la scelta del portiere (“non è facile sostituire Alisson, ma Olsen domani sarà titolare”) e le esclusioni di Perotti e Nzonzi: “Diego ha avuto un problema alla caviglia nell’allenamento di ieri e non ci sarà. Steven invece si è allenato una volta sola con la squadra, non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione. Se ho una rosa più forte rispetto allo scorso anno? Lo vedremo col tempo”.