(ANSA) – UDINE, 18 AGO – “Sono soddisfatto del mercato della società. Mi sono confrontato con la proprietà, siamo d’accordo su tutto. Penso che abbiamo una squadra forte, giovane, in grado di lavorare giorno dopo giorno e di crescere in tutto, nel lavoro individuale e collettivo”. Lo dice il tecnico dell’Udinese Julio Velazquez alla vigilia della gara di domani Parma per l’esordio in campionato. Per la trasferta in Emilia il tecnico anticipa di aver convocato due dei tre ultimi arrivati negli scampoli finali del mercato estivo. “Ekong è pronto – dice -: la settimana scorsa ha fatto un gol, si è allenato con continuità. Lukasz verrà con noi perché è in una situazione più o meno normale di allenamento”. Discorso diverso per D’Alessandro: “arriva da 5 giorni in cui non si è allenato con normalità, non verrà con noi”. Sulla tragedia di Genova, Velazquez dice di essere “dispiaciutissimo per quello che è successo, le persone sono la cosa più importante. Ma non posso commentare con oggettività perché non conosco tutta la situazione”.