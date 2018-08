(ANSA) – VERONA, 18 AGO – È invasione di maglie bianconere – numero 7 ma non solo – davanti allo stadio Bentegodi di Verona, a poco più di tre ore dall’inizio del campionato e dall’esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus contro il Chievo. La viabilità attorno allo stadio e in città non subisce al momento contraccolpi dall’afflusso di tifosi. Gruppi e famiglie vengono controllati dagli steward, e cercano l’ombra sotto gli alberi a ridosso della curve. Tutto si svolge in maniera ordinata, in vista dell’apertura dei cancelli alle 15.