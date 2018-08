(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Partono con il piede giusto gli All Blacks nel Rugby Championship, il torneo riservato alle squadre dell’emisfero australe. A Sydney, nella prima partita del torneo (al quale prendono parte anche Argentina e Sudafrica) la Nuova Zelanda ha battuto per 38-13 (5-6) i padroni di casa dell’Australia. Il match era valido anche come prima sfida della Bledisloe Cup, il trofeo in palio tra le due nazionali. Gli All Blacks sono andati in meta 6 volte, i Wallabies una volta sola.