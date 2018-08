(ANSA) – ROMA, 18 AGO – “Il mercato non dipende da noi, vincere le partite sì”: così il tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, alla vigilia dell’esordio in Liga, domani contro il Getafe al ‘Bernabeu’ a proposito delle indiscrezioni che vorrebbero i ‘blancos’ pronti ad acquistare. “I calciatori importanti sono quelli che ho qui – spiega – dove c’è talento sufficiente per essere una grande squadra. Lotteremo su tutti i fronti con i giocatori che abbiamo, abbiamo fiducia in loro perchè capacita’ e talento più di quanto non si creda. Il Real sarà una squadra ambiziosa, solidale, fiduciosa nei propri mezzi e, pur nel rispetto degli avversari, che sappia condurre la partita nel modo giusto”, aggiunge Lopetegui che poi risponde all’inevitabile domanda tra passato (nazionale) e presente (Real): “Un confronto è improponibile, sono due squadre diverse ma entrambe magnifiche”.