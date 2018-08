(ANSA) – PIETRASANTA (LUCCA), 18 AGO – Colazione in piazza Duomo a Pietrasanta (Lucca) in compagnia del sindaco Alberto Giovannetti e del senatore Massimo Mallegni per il primo ministro francese Édouard Charles Philippe, in vacanza con la sua famiglia a Pietrasanta ospite di amici. L’incontro è avvenuto in forma assolutamente privata e di cortesia davanti a un caffè. “Pietrasanta è una città fantastica”, ha ripetuto più volte il primo ministro. (ANSA).