(ANSA) – MOSCA, 18 AGO – Il corteo del presidente russo Vladimir Putin ha lasciato il villaggio di Gamlitz, in Austria, dove si è tenuta la cerimonia del matrimonio tra il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl e l’imprenditore Wolfgang Malinger. Lo riporta la Tass. Prima di salire sulla limousine, Putin ha gridato “gorko” (“amaro”). Secondo una tradizione nuziale gli ospiti di un matrimonio gridano quella parola per indicare che le bevande sono amare e che la coppia deve iniziare a baciarsi per addolcirle. Il presidente russo è stato anche immortalato mentre balla con la sposa. Putin è ora in viaggio verso Berlino, dove deve incontrare il cancelliere tedesco Angela Merkel. Prima dei colloqui i due leader dovrebbero rilasciare una dichiarazione congiunta per la stampa che descriva i principali argomenti dell’incontro.