(ANSA) – VERONA, 18 AGO – Tante famiglie con i bambini, tanti tifosi giunti anche dall’estero, e troupe televisive straniere, come è difficile vederne al Bentegodi, danno l’idea dell’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo in serie A, tra poco a Verona. C’è chi è rientrato in fretta e furia dalle vacanze per non perdersi la ‘prima’ del Pallone d’Oro in Italia. “Sono tornato stamattina alle 3 dalle vacanze, perchè non avrei potuto per nessuna ragione perdermi questa partita” spiega un tifoso bianconero della provincia vicentina, che ha rivisto il piano ferie in funzione del big-match del Bentegodi. L’afflusso allo stadio è festoso e regolare, tutto si sta svolgendo senza problemi. Il pullman zebrato della Juve è giunto verso le 16.30 allo stadio, accolto dai cori e dallo sventolio di sciarpe dei tifosi bianconeri. Tra le troupe televisive giunte a Verona per seguire l’esordio di Ronaldo ve ne sono anche un paio di portoghesi e alcune spagnole.