(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Cristiano Ronaldo in campo dal 1′ in Chievo-Juve, come annunciato ieri da Massimiliano Allegri, e alle sue spalle Paulo Dybala. E’ questa la formazione ufficiale della squadra bianconera, che si schiera per la prima di campionato in casa del Chievo con un 4-2-3-1 che vede in porta Szczesny, in difesa la coppia Bonucci-Chiellini con Cancelo e Alex Sandro esterni; a centrocampo Pjanic-Khedira centrali, esterni d’attacco Cuadrado a destra e Diego Costa a sinistra.