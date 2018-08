(ANSA) – PIETRASANTA (LUCCA), 18 AGO – “Una struttura in legno, una cinquantina di metri quadri a pochi metri dal mare sulla spiaggia del Twiga: un lusso da vip: strutture simili non sono presenti in nessun altro stabilimento balneare del Comune”. Lo denuncia Ettore Neri, capogruppo Pd al Consiglio comunale di Pietrasanta (Lucca) che ha già depositato un’interrogazione. Per Neri il problema è che la sua realizzazione potrebbe non rispettare le norme previste dai regolamenti: “Il manufatto sembra possedere i requisiti di una civile abitazione, elettricità, wifi impianto Tv – spiega -: la dimensione e la tipologia sembrano non avere nulla a che fare con le tipologie usuali e consentite in queste aree, quali tende e ombrelloni”. “Se poi si somma il fatto che la tenda è frequentata dall’onorevole Daniela Santanchè è ovvio che la questione diventa anche politica: Si rischia di dare l’impressione che ci siano soggetti ai quali tutto è consentito solo per il fatto che appartengono alla categoria dei ricchi e dei potenti”, dice Neri.