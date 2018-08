(ANSA) – ROMA, 18 AGO – “Buona fortuna, Cristiano, per la tua prima partita con la Juve”. Il messaggio a CR7 arriva da Pelè, che sul suo profilo Instagram scrive all’attaccante bianconero nell’imminenza nel debutto in A, in Chievo-Juve, e rivela un particolare: “Se le cose fossero andate diversamente, anche io avrei giocato per la Vecchia Signora – scrive Pelè – In una cena nel 1961, il proprietario della Fiat offrì al presidente del Santos un milione di dollari per acquistarmi. E invece ho giocato solo in queste strisce”, conclude il messaggio con accanto la foto di Pelè in maglia bianconera del Santos.