(ANSA) – MOSCA, 18 AGO – “Noi speriamo che Nord Stream 2 migliorerà la distribuzione del gas in Europa e contribuirà al suo sviluppo”. Lo ha detto Vladimir Putin prima dei colloqui con Angela Merkel. “La Germania – ha notato – è fra i nostri partner commerciali principali: da noi vi sono oltre 5mila aziende tedesche, l’anno passato sono stati investiti 17 miliardi di dollari in Russia; cooperiamo in particolare sull’energia, la Germania è il nostro principale acquirente, il consumo di gas cresce quest’anno del 13% ed è un paese importante non solo come compratore ma anche paese cruciale per il transito del gas”.