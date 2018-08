(ANSA) – ALESSANDRIA, 19 AGO – Striscione di Forza Nuova contro Benetton, ad Alessandria, per il crollo di Genova del viadotto di Genova. I militanti del gruppo di estrema destra hanno appeso su un punto vendita cittadino della catena di abbigliamento un manifesto con la scritta “Benetton United color rosso sangue”. “Rosso sangue – spiega Forza Nuova – è il grido di dolore per ogni singola vittima incolpevole. Chiediamo, a gran voce, che i responsabili di incuria e negligenza – fattori determinanti nella tragedia – individuati nella famiglia Benetton, quali gestori e quindi incaricati, da un passato governo, di detenere la concessione della rete autostradale, assumano le evidenti responsabilità, senza giustificazione alcuna né attingendo alla solita pratica dello scaricabarile. Questa tragedia si poteva e, ancor più, si doveva evitare”. Da Forza Nuova l’appello a boicottare il marchio per “rendere giustizia alle vittime”. (ANSA).