(ANSA) – KABUL, 19 AGO – Il presidente afghano Ashraf Ghani ha proposto un nuovo cessate il fuoco ai talebani, dopo quello di giugno scorso, a partire da domani se anche la loro leadership accetterà la tregua. Parlando a un raduno per le celebrazioni del 99/mo anniversario dell’indipendenza dell’Afghanistan, Ghani ha auspicato che “la leadership dei talebani accolga le speranze degli afghani per una pace duratura e reale, e li esortiamo a prepararsi a colloqui di pace basati su valori e principi islamici”. In caso di adesione dei talebani, ha spiegato il presidente, il nuovo cessate il fuoco sarà effettivo “da domani, giorno di Arafa, fino al giorno della nascita del profeta” (a novembre).