ROMA. – E’ stato un fine settimana di traffico intenso ma scorrevole sulle strade e autostrade italiane, sia per i primi flussi di controesodo che per le ultime partenze per le località di villeggiatura, concentrate soprattutto nella giornata di ieri. Da questa mattina si è invece registrato l’aumento del traffico in direzione delle grandi aree metropolitane, più intenso nel pomeriggio-sera. Un week end dal tempo incerto e variabile, caratterizzato anche da diversi incidenti in mare e in montagna.

TRAFFICO : E’ stato intenso, oggi, soprattutto lungo la A2, in particolare in provincia di Salerno, oltre che sulle dorsali jonica (statale 106), tirrenica (statale 18 e Aurelia) e adriatica (statale 16), ma senza particolari disagi o criticità. Sulla A14 Bologna-Taranto, in un incidente avvenuto in mattinata sul tratto Vasto nord-Val di Sangro, in direzione Bologna, sono rimaste coinvolte quattro auto ed un pullman: tre i feriti e una decina di chilometri di coda. In Molise, in seguito al terremoto, è ancora chiusa a scopo precauzionale la statale 647 “Fondo Valle del Biferno” dove sono in corso ispezioni tecniche sui viadotti che attraversano l’invaso del Liscione.

INCIDENTI IN MONTAGNA: Matteo Pes, 28 anni, di Arezzo, è morto a 3.700 metri di quota mentre stava facendo il passaggio del ‘Enjambee’, a valle della Capanna Carrel sul Monte Cervino. Per cause ancora da accertare è precipitato per alcune centinaia di metri. A dare l’allarme stamani è stato il suo amico e compagno di cordata. Matteo, studente alla facoltà di Storia a Firenze, lavorava in un bed and breakfast del centro di Arezzo, ed era partito per una vacanza sul Cervino insieme all’amico. Da sempre amante della montagna non era alla sua prima escursione, come dimostrano le tante foto postate sui social.

FULMINI AL MARE: Due fratelli sono rimasti feriti nel pomeriggio, a Paola, da un fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre si trovavano in spiaggia. Uno dei due, di 66 anni, è stato portato con l’eliambulanza nell’ospedale di Lamezia Terme ed è in condizioni più gravi. L’altro, di 57, è stato condotto in quello di Paola e non avrebbe riportato lesioni. Sempre un fulmine, stavolta a Piombino (Livorno), ha investito un uomo di 48 ani che stava prendendo il sole su un’amaca, nella spiaggia di Vignale-Riotorto. E’ stato salvato grazie alla presenza di un medico e di un infermiere che si trovavano poco lontano per altri motivi e che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco.

AGRIGENTO, CROLLA COSTONE: Una porzione del costone di Zingarello, sulla spiaggia di Agrigento, è crollato sull’arenile creando un fuggi fuggi di bagnanti. Nessuno è rimasto ferito anche se, riferisce l’associazione Mareamico, “durante il crollo una persona passava da lì e si è salvata per miracolo”. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale della Guardia costiera e, in via precauzionale, un elicottero del 118. Non è la prima volta che avvengono crolli di questo genere: la zona è infatti vietata alla balneazione proprio per questo motivo.

SUB INVESTITO: Ha riportato solo delle ferite lievi alla schiena, guaribili in sette giorni, il sub che è stato investito da un natante – un un gommone di medie dimensioni, con sette persone a bordo – al largo del litorale di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il sub, che aveva segnalato opportunamente la sua presenza, è stato soccorso dai guardacoste allertati da alcuni bagnanti. Le indagini della Capitaneria di Porto hanno portato ad individuare il natante ancorato ad uno dei pontili del porto.

ALBERO CADE IN CAMPING: Paura al campeggio de ‘Le Gorette’, nel comune di Cecina (Livorno), dove un albero è caduto, senza provocare danni alle persone, durante un breve ma intenso temporale che ha interessato la zona tra Cecina e San Vincenzo. La forte pioggia, accompagnata da raffiche di vento e fulmini, ha causato la caduta anche di altri alberi. La situazione si è poi normalizzata abbastanza velocemente.