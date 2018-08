(ANSA) – ROMA, 19 AGO – “Le sconfitte insegnano sempre molto, però mettono anche in difficoltà perché costringono a restare con zero punti in classifica. Allenarsi e giocare senza l’entusiasmo giusto crea sempre delle difficoltà”. Luciano Spalletti riflette sull’inatteso ko dell’Inter in casa del Sassuolo. “La reazione c’è stata, anche nel primo tempo. Abbiamo preso qualche ripartenza velenosa di troppo – ha detto il tecnico nerazzurro – e queste ripartenze ci sono costate spesso un abbassamento della squadra. Come qualità di gioco dobbiamo fare sicuramente meglio. Il vero passo indietro è aver subito il rigore, non è che c’è stata una supremazia di gioco del Sassuolo”. Spalletti se l’è presa anche con le condizioni del campo “che hanno creato difficoltà a noi,che dovevamo fare una certa partita, e meno al Sassuolo che giocava con le ripartenze: abbiamo provato diversi tipi di tacchetti, ma non c’è stato nulla da fare. E non e’ un alibi”.